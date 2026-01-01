Pirané: Tres hombres terminaron con lesiones, tras un enfrentamiento

• Uno involucrado presenta lesiones de gravedad y se encuentra internado en el hospital de esa localidad

Durante una gresca, dos sujetos recibieron impactos de proyectil de revólver calibre 22 y otro hombre, de 36 años, se encuentra internado en el hospital de la localidad de Pirané.

El caso tuvo lugar el jueves último, cerca de las 20:00 horas, en inmediaciones a un comercio, cuando dos hombres denunciaron que protagonizaron una gresca y sufrieron impactos de proyectiles.

Los detenidos quedaron alojados en la dependencia policial, tras ser examinados por profesionales de la salud.

El tercer involucrado en el proceso judicial, se encuentra internado en el hospital local, bajo custodia policial, con fractura de cráneo y heridas cortantes múltiples.

Por otro lado, con la colaboración de los integrantes de la Delegación Policía Científica, documentaron las actuaciones y secuestraron elementos de interés.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Lesiones recíprocas, con el uso de arma de fuego en poblado y en banda” con intervención de la Justicia provincial. (Con foto)











