Cientos de familias disfrutan del Parque Acuático “17 de Octubre” en el inicio de la temporada de verano

El subdirector del Parque Acuático “17 de Octubre”, el profesor Nicolás Pintos, destacó que este magnífico complejo de piletas ubicado en el barrio Eva Perón de la Jurisdicción Cinco de la ciudad de Formosa convocó a cientos de familias.

Por ese motivo, en pleno inicio de la temporada de verano 2026, ya se perfila como una de las opciones más importantes en la ciudad capital, tanto para los formoseños y formoseñas como aquellos visitantes de otras provincias y la hermana República del Paraguay.

Es decir que todos disfrutan de los atractivos que ofrece este lugar, como fue este sábado 3, en otra jornada de intenso calor en la capital provincial.

Pintos, además, ante la consulta de la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre la agenda de actividades planificadas por el Gobierno de Formosa para esta temporada de verano, informó que este lunes 5 se iniciará la colonia de vacaciones y escuela de natación.

De la misma forma que se hará el lanzamiento de aquagym, y la información de cada una de las propuestas está indicada en las redes sociales oficiales del Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo, “donde hay un link y un QR para quienes se quieran inscribirse”.

El profesor detalló que la colonia de vacaciones es para niños de 6 a 12 años y la escuela de natación se dirige tanto a niños como adultos, en tanto que las clases de aquagym es una propuesta para todos los adultos.

Aprovechó también la ocasión para reiterar que el ingreso al parque acuático tiene como requisito presentar el DNI de todo el grupo familiar; y recalcó que se prohíbe el ingreso de menores sin el acompañamiento de una persona mayor de 18 años o un adulto responsable sin excepción.

Tampoco se permite ingresar con bebidas alcohólicas, envases de vidrio u objetos punzantes. En cambio, “las familias sí pueden venir con su silleta, conservadoras y comidas”, puntualizó.

En adelante, consideró que debido a la situación económica tan difícil que atraviesa la Argentina, “para muchas personas el parque acuático se muestra como una opción en este verano”, así como otros espacios de piletas municipales y parques acuáticos en distintos puntos del territorio formoseño.

El caso, por ejemplo, de El Colorado, cuya localidad del sur provincial también posee un complejo muy atractivo que está en el camping municipal, donde cada verano es la sensación en la Perla del Sur.

El hecho de que el acceso al Parque Acuático “17 de Octubre” sea libre y gratuito es también de subrayar “gracias a una decisión política del gobernador Gildo Insfrán”, resaltó el subdirector de ese complejo.

De ese modo, se ofrece la oportunidad de disfrutar de las vacaciones a todas las personas, por eso pidió “valorar el modelo de provincia que tenemos, porque esto es justicia social”.

Para ello, el Gobierno provincial solventa con sus propios recursos el gasto del mantenimiento de las instalaciones del fantástico y atractivo complejo, buscando que “este lugar sea un ejemplo de disfrute y recreación, a la vez de aprendizaje para los niños con las colonias y la escuela de natación”, concluyó.







