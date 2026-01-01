Secuestran un automóvil con motor, chasis y documentación adulterados y detienen a un hombre

• El procedimiento se realizó durante recorridas preventivas en el barrio La Floresta

Efectivos de la Comisaría Seccional Tercera aprehendieron a un hombre y secuestraron un automóvil que tenía adulteraciones en los guarismos del motor, chasis y documentación por el barrio La Floresta

El procedimiento tuvo lugar en la noche del miércoles, cuando los policías realizaban recorridas preventivas, por distintos sectores y durante esa actividad observaron un Fiat Mobi, estacionado sobre calle Ameghino.

Al realizar una preventiva inspección se presentó un hombre de 30 años de edad, quien manifestó ser el comprador del vehículo y exhibió una cédula de identificación del automotor, con indicios de falsedad.

Ante esa situación, los uniformados solicitaron la intervención del verificador de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, quien determinó que los guarismos del motor, chasis y la cédula del automotor estaban adulterados.

Con la presencia de testigos y personal de Policía Científica, se labraron las actas correspondientes para el secuestro del vehículo.

En virtud de lo constatado, el hombre quedó detenido y se inició una causa judicial con intervención de la Magistratura interviniente.

En continuidad con la investigación, en la mañana del jueves, se determinó que el rodado registra pedido de secuestro activo, en una causa por “Robo”, con intervención del Departamento Judicial de Morón- Buenos Aires.

Se informó respectivamente al juez interviniente Dr. Enrique Javier Guillén, quien direccionó el procedimiento.

Tras las averiguaciones correspondientes, establecieron que el detenido se dedica a la compra-venta de vehículos y todo quedó disposición de la justicia.