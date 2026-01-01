La Policía detuvo a un hombre involucrado en un desorden

Los demás participes del hecho, ya se encuentran identificados

Integrantes de la Comisaría Seccional Novena intervinieron en un hecho de desorden provocado por un grupo de 20 personas aproximadamente en el barrio 28 de Junio, de esta ciudad.

El hecho fue en la madrugada del jueves, los policías tomaron conocimiento, conforme testimonios de vecinos, que entre ellos había hombres y mujeres de distintas edades que amedrentaban a una familia, con armas y otros elementos contundentes.

De inmediato, con la colaboración del personal del Departamento Informaciones Policiales, Delegación Unidad Regional Uno, Zona Siete del Comando Radioeléctrico Policial, y lograron dispersar a los jóvenes, quienes huyeron por distintas direcciones.

Durante el procedimiento, detuvieron a un hombre de 21 años, sindicado como uno de los responsables de provocar el incidente y secuestraron varios elementos, que fueron arrojados por los atacantes.

A través de denuncias y declaraciones testimoniales brindadas por los vecinos, lograron identificar a varios participantes de los disturbios.

Se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General Policía Científica, quienes documentaron fotográficamente el lugar.

Detenido y secuestros fueron trasladados a la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Amenaza con el uso de armas, Intimidación Pública e Instigación a cometer delito en poblado y en banda agravado por la participación de menores” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la Provincia. (Con foto)























