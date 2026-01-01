Cuatro detenidos tras múltiples allanamientos

Fue en el marco investigativo por una causa judicial por “Hurto Calificado”

Integrantes de la Comisaría Pirané concretaron seis allanamientos, detuvieron a cuatro hombres y secuestraron elementos de interés para la investigación.

El hecho tuvo lugar en la mañana del lunes, cuando un hombre de 60 años, denunció la sustracción de su Honda Wave, ocurrido en el barrio Itatí, de la localidad de Pirané.

De inmediato, los policías se abocaron a las tareas investigativas, entrevista de vecinos y verificación de cámaras de seguridad.

Todos los elementos de pruebas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Provincia, quien otorgó las ordenes de requisa.

En la mañana de este viernes, los efectivos concretaron varios allanamientos, en seis inmuebles ubicados en los barrios San Nicolás, 12 de Octubre, Pindozal y Colonia La Disciplina.

La medida de seguridad, se realizó con la colaboración de los integrantes de la Unidad Regional Dos, Delegación Departamento Informaciones Policiales, Comando Radioeléctrico Operativo Policial, entre otras dependencias policiales.

Durante el mandato judicial, detuvieron a cuatro sujetos sindicados como responsables del ilícito y secuestraron partes de motos, herramientas, una escopeta calibre 16, cartuchos, vaina y documentaciones.

También, se iniciaron las actuaciones procesales con la colaboración de los uniformados de la Delegación Policía Científica, quienes documentaron fotográficamente todo el procedimiento.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la comisaría y todo quedó a disposición de la Justicia.



