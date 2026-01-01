Se ultima los detalles de lo que será la 10° edición de la Fiesta del Río, Mate y Tereré

La Municipalidad de Formosa avanza en los preparativos para una nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Río, Mate y Tereré, que se realizará el 7 y 8 de febrero en el Paseo Ferroviario, y que incluirá ferias comerciales, artesanales y gastronómicas, actividades deportivas, culturales y recreativas, y varios espectáculos.

El subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo, Rodrigo Portocarrero, dio a conocer la extensa y variada grilla de artistas y adelantó que la Fiesta ofrecerá actividades para todos los gustos y edades.

“Quisiera comentarles a todos que la grilla ya está prácticamente definida en lo que será el escenario del Playón Municipal en esta décima edición. El sábado vamos a tener una grilla de artistas relacionados con el género cumbia, bailes, entre otros rubros, y el día domingo va a ser todo un género de folclore”, comentó.

“El sábado 7 de febrero vamos a tener al grupo “Acordeón mix”, “La Chami Band”, la Banda Municipal “Dardo Palma Parodi”; el Ballet Municipal Oficial, el ballet oficial de la ciudad de Pilar, Paraguay y, dos grupos que tienen una proyección nacional e internacional como “La Kuppé” y de Paraguay el grupo “La Compañía”.

Adelantó que el domingo estarán actuando en el escenario artistas relacionados con el género folklore como “Amaneceres”, Marianito Gómez, Aldana Barboza.

Además, estarán “Marisol Otazo, “Siguiendo Huellas”, y un joven que está dando sus primeros pasos que inclusive es una revelación entre los niños en los mejores escenarios tanto local como nacional que es Jonás Valdés y después va a estar el grupo “Vagualeros” y va a cerrar ese día esta grilla folclórica Pico Frank, que fue consagrado revelación de Jesús María y ahora también en la Fiesta Nacional del Chamamé en Corriente”.

“A su vez, también nos estamos preparando para lo que será el escenario gastronómico de los carros Foodtracks. Nosotros, por lo general, tenemos siempre dos escenarios donde estamos alineando algunas cositas, pero vamos a tener alguna sorpresa en ese escenario gastronómico, ya sea con agrupaciones, ballet, agrupaciones de danza, academias de danza y otros artistas”.

“Invitamos a todos los formoseños, a todas las formoseñas, a todo el público de la región a que se sumen a esta décima edición de la Fiesta Nacional Internacional Río mate y tereré que se va a llevar a cabo acá en la ciudad de Formosa capital”.



