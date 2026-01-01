El Municipio capitalino intervino con distintas tareas los espacios verdes de la ciudad

La Dirección de Parques y Espacios Verdes de la comuna capitalina, sostiene semanalmente su plan de acción en plazas, plazoletas, parterres y espacios públicos del ejido urbano, actualmente haciendo hincapié en el desmalezado y trabajos de jardinería.

Este lunes, personal de la citada dependencia, junto a cooperativas de trabajo, se emplazaron en distintos sectores de la ciudad para realizar el desmalezado, tal como en el playón municipal del B° Lisbel Rivira, en Playón Policial del B° Monteagudo, en zonas adyacentes al Centro Cívico Municipal N°1 del B° Eva Perón, y en las canchas del B° San Andrés y del Lote 33.

Por otro lado, las acciones de jardinería y mantenimiento tuvieron lugar en la Plaza “Gustavo Bini” de Villa del Rosario, a lo largo de las avenidas 9 de Julio y Pantalón Gómez, como también sobre la Av. 25 de Mayo, Rotonda de la Cruz del Norte, Plaza San Martín, Mástil Municipal, Paseo La Estación, Plaza Las Araucarias y en dependencias municipales.

Cabe aclarar que, seguido de los trabajos anteriores, se concreta el acopio de restos de podas, limpieza o tareas de ornamentación con su posterior recolección.



