Arrancó el cuarto módulo de la colonia en el Paraíso de los Niños

Organizada por el Gobierno de la provincia de Formosa a través del Ministerio Secretaría General del Poder Ejecutivo, la colonia es aguardada por los niños de diferentes barrios para disfrutar de la pileta y actividades recreativas.

El cuarto módulo incluye a niños y niñas de los barrios: Juan Manuel de Rosas, Urunday, San Pedro, 2 de Abril, Palmar, 8 de Marzo y La Paz. En el turno tarde lo harán vecinos de los barrios Lote 111, 12 de Octubre y del Lote 110.

Tras su llegada, pasaron por la revisación médica y la charla con el nutricionista, para finalmente dirigirse a la pileta para compartir la mañana.

“Tenemos ya nuestros colonos que vienen desde el primer día, pero hacen un poco de actividad física, juegos, recreación, todo lo que tenga que ver con socialización” indicó Guadalupe Robles, directora del Parque Infantil.

Detalló que en el lugar los colonos reciben desayuno y un refrigerio al salir de la pileta.

Se refirió además al equipo humano que está disponible para la organización de esta colonia, destacando además de los profesores de educación física, el personal policial, el SIPEC, entre otros.

Una de las madres acompañantes de los grupos, María Britos, vecina del barrio San Pedro contó que todos los años realiza este acompañamiento, como parte de su militancia con el Modelo Formoseño.

“Todos los años me comprometo en traerlos. Aprenden valores de solidaridad, de compartir. No solo se meten a la pileta, sino que juegan y tienen charlas interesantes” señaló al conversar con AGENFOR.



