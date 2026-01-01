La Subsecretaría de Empleo impulsa diversos talleres de verano

A través de una planificación estratégica, la Subsecretaría de Empleo de Formosa ofrece talleres gratuitos diseñados para que los formoseños y formoseñas adquieran nuevas habilidades durante el receso de verano.

Al respecto, Mariángeles Vicentín, a cargo del organismo provincial, explicó que “la Subsecretaría se preparó para diferentes cursos y capacitaciones para estas vacaciones”.

Entonces, indicó que “proyectamos y pensamos en que puedan adquirir habilidades durante este tiempo y que después eso sea beneficioso al momento de volver a reincorporarse en sus ámbitos laborales”.

Señaló que una de las capacitaciones con mayor éxito debido a la temporada de verano, es la de mantenimiento y limpieza de piletas, “un oficio muy requerido”, detallando que “las personas pudieron hacer una actualización de clases teóricas y prácticas y así, poder seguir trabajando”.

Asimismo, Vicentín puso el foco en las herramientas de comunicación y gestión profesional, destacando que “finalizamos un curso de oratoria, que es fundamental para cualquier ámbito de trabajo”.

También, subrayó que “iniciamos un curso de guía para profesionales, una herramienta básica para quienes deben liderar proyectos o gestionar situaciones cotidianas en sus entornos laborales”.

Estas acciones se inscriben en el marco del Modelo Formoseño, que prioriza la educación y el trabajo como los dos pilares de la transformación social. Mientras que a nivel nacional se desarticulan programas de empleo, en Formosa el Gobierno provincial sostiene y financia estos espacios de formación gratuita, concluyó.



