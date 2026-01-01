Se prorroga hasta el 28 de febrero el plan de regularización de deudas y bonificaciones de multas

El juez administrativo de Faltas, Dr. Juan Manuel Oviedo, informó la prórroga del plan de facilidades de pago destinado a vecinos que mantienen deudas por infracciones municipales. La medida estará vigente hasta el 28 de febrero.

El plan, implementado originalmente el año pasado mediante una resolución conjunta entre los Jueces Administrativos de Faltas, permite regularizar multas con importantes beneficios. Quienes opten por el pago en una sola cuota acceden a un 50% de descuento sobre el monto total. En tanto, el pago en dos cuotas contempla un 20% de descuento, mientras que también existe la posibilidad de abonar en hasta tres cuotas sin interés.

“Este año hemos prorrogado esta resolución hasta el 28 de febrero, así que invitamos a todos los vecinos que quieran acercarse al Centro Cívico N° 2, o al Juzgado de Faltas, para regularizar sus infracciones, ya que va a poder contar con estos beneficios”, explicó Oviedo.

Desde el área recordaron que, para obtener el libre de deuda municipal, previamente se requiere contar con el libre de faltas y libre de infracciones, por lo que esta iniciativa representa una herramienta clave para quienes necesiten completar estos trámites.

Oviedo señaló que la decisión de extender el beneficio responde a la demanda de los vecinos y a la voluntad de muchos infractores de normalizar su situación, remarcando además que la convocatoria ha sido positiva desde su implementación



