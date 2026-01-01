La Asociación Italiana de Formosa lanza su variada agenda de capacitaciones para este 2026

La institución presentó un anticipo de su cartelera anual, que incluye desde el tradicional estudio del idioma hasta innovadoras técnicas de arte terapia y reciclado. Las propuestas buscan integrar a niños y adultos en un espacio de expresión cultural.

Con el inicio del nuevo ciclo, la Asociación Italiana de Formosa reafirma su rol como epicentro cultural en la provincia al anunciar su cronograma de talleres y cursos para el presente año, coordinados por la Prof. Gladys Figueroa de Polo y la Esc. Shirley Branda. La oferta 2026 destaca por una equilibrada mezcla entre la preservación de las raíces europeas y el fomento de las artes visuales y manuales contemporáneas.

Como es habitual, el Taller de Lengua y Cultura Italiana se posiciona como el pilar de la institución, ofreciendo a los interesados no solo el aprendizaje del idioma, sino una inmersión profunda en las tradiciones y la historia de la península, a cargo de Carlos Acosta.

La propuesta de este año se diversifica con una fuerte apuesta a las artes visuales y el diseño manual. Entre los talleres más destacados se encuentran:

Imagen y Tecnología: Se dictará un Taller Integral de Fotografía Digital que incluirá nociones de video, abordando especialidades como la fotografía de naturaleza, estudios y técnicas de larga exposición, a cargo del Ing. Guillermo D´Agüero y el Lic. Franco Romero-

Además, el reconocido taller de fotografia contemplativa en dos niveles (I y II) y un taller de Comunicación “Entre nosotros”; llevado adelante por George Hamilton Perez, periodista y fotógrafo contemplativo.

La Arg. Patricia Lezcano trabajará el tema de Dibujo.,Pintura y Simil vitro en tallere anuales y un taller especial de Carnaval previsto para el 23 de febrero, un solo encuentro, para niños mayores a 8 años.

Artesanías y Tendencias este rubro estará a cargo de la Prof. Estela Polo destacando que hay talleres que se realizaran desde febrero y otros desde Agosto: Desde el milenario arte del Zentagle (dibujo de figuras abstractas) hasta el Bordado en Papel y el Bordado Artístico sobre telas intervenidas con decoupage.

Decoración Sustentable: La institución pone el foco en el medio ambiente con talleres de Reciclado de objetos decorativos y Deco Navideña con materiales en desuso. También se suman cursos de elaboración de flores de tela y papel, además de sublimado artesanal.

Espacios para los más pequeños

La infancia tiene un lugar privilegiado en la agenda 2026. El Taller Infantil Literario y Artístico (para niños de 7 a 11 años) propone un método pedagógico integral donde la lectura de cuentos y poesías se conecta directamente con la producción plástica. Asimismo, se mantendrán los clásicos talleres de Dibujo y Pintura adaptados para todas las edades; a cargo de la Prof. Estela Polo.

Para los amantes de la literatura, la Asociación presenta un robusto programa que incluye: Club Literario, con la Lic. Prisca Karina Gimenez, y Taller de Lectura con Eduardo Donkin: Espacios de debate y análisis de obras. Proyecto "Ciudad Crone": Una iniciativa literaria que promete ser uno de los ejes creativos del año con Federico Princich. Este úiltimo es gratuito

Mas información en las paginas de facebook e instegram de la institución.



