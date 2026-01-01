Secuestraron una motocicleta y más de 16 kilos de marihuana en zona de pastizales

• El rodado estaba oculto entre la vegetación y, a pocos metros, hallaron un bulto con estupefacientes

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas secuestraron una motocicleta Zanella ZB de 110 cilindradas y 22 panes de marihuana, con un peso total superior a los 16 kilogramos, durante tareas preventivas realizadas en la ciudad de Formosa.

El procedimiento se llevó a cabo el sábado último, alrededor del mediodía, cuando el personal policial efectuaba recorridas por un sector de pastizales conocido como Punta Arenas.

Durante el patrullaje, los policías detectaron una motocicleta oculta entre la vegetación y en aparente estado de abandono.

Tras consulta a la base de datos de la Dirección General Informática, se constató que el rodado no registraba pedido de secuestro vigente.

Ante esta situación, se efectuó un rastrillaje en la zona y, a unos 20 metros del lugar, se halló un bulto consistente en una caja de cartón que contenía 22 panes prensados y encintados con cinta engomada de color ocre.

De inmediato se dio intervención a la Auxiliar Fiscal Federal en Formosa, Dra. Magali Gómez, quien dispuso el traslado de los elementos secuestrados a un lugar seguro para continuar con el procedimiento, en presencia de testigos hábiles, y la instrucción de actuaciones por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Las sustancias fueron sometidas a la prueba de campo correspondiente, la cual arrojó resultado positivo para marihuana.

Las diligencias procesales continúan con intervención de la Unidad Fiscal Federal con asiento en la ciudad de Formosa.












