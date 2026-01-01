Samaniego: “El Gobierno de Javier Milei ha abandonado a Formosa”

El diputado y jefe del bloque justicialista en la Honorable Legislatura de Formosa, Agustín Samaniego, se refirió a los dichos del titular de Vialidad Nacional quien sostuvo que se gestionaron obras públicas para Formosa que, en realidad, ya fueron inauguradas, como la planta de agua potable de Clorinda; y aseveró que “el Gobierno de Javier Milei ha abandonado a Formosa”.

“No existe, no ha iniciado, ni ha continuado ninguna obra, ni siquiera el estado de las rutas puede ser un estandarte del Gobierno nacional, se ha desprendido absolutamente de nuestra provincia”, reiteró.

Y agregó: “No sólo ataca con el modelo económico que, por supuesto, excluye aquel que quiere producir, crecer, progresar, como nosotros, sino también la obra pública que, para ellos es un gasto, pero para nosotros es una inversión, no ha tenido lugar en nuestra provincia”.

Por ello, indicó Samaniego, reclaman a la actual gestión nacional que cumpla con su obligación de hacer obras públicas en Formosa ya que “cobra los impuestos en toda la Argentina” por lo que “no es una opción, sino una obligación invertir, para nosotros y para el sentido común de la política, en Argentina y en el mundo”.

“En un país donde está todo por hacerse, ha decidido el Gobierno nacional ajustar donde realmente no debía, que es en el pueblo, en las necesidades o en las demandas que tiene cada argentino en su provincia”, cuestionó.

Sin embargo, resaltó el jefe del bloque justicialista, en Formosa se sigue sosteniendo la obra pública financiadas por el Tesoro Provincial como las que fueron inauguradas los últimos días de diciembre en Clorinda, Belgrano y otros lugares del interior provincial.

“Representan, por supuesto, una mejora en la calidad de vida de nuestros comprovincianos que viven allí; y también un gesto, un símbolo que es un acto de resistencia del pueblo, del Gobierno y del gobernador Insfrán, hacia un modelo económico que excluye y ya demostró que ha fracasado y no ha solucionado ningún problema en la Argentina”, manifestó.

En ese sentido, Samaniego garantizó que “vamos a seguir en esa escena, probablemente más lento porque hay un Gobierno nacional que no ayuda” pero “el Modelo Formoseño va a seguir su camino con nuevos desafíos y objetivos que se va planteando a cada paso que da”.

Reforma laboral

En otro orden, el diputado justicialista habló sobre el apoyo de diversos mandatarios provinciales al tratamiento del proyecto de Reforma Laboral en el Congreso y recordó que “esto se ha intentado muchas veces” pero, destacó, “quitándoles derechos al trabajador no es una forma de generar empleo, trabajo e inversiones en ningún país del mundo”.

“Eso es una mentira, una falacia, decir que la culpa de la falta de inversiones hoy, por ejemplo, es de la ley laboral, de ninguna manera, podemos discutirlo, hablarlo, pero siempre sabiendo que los problemas centrales de la Argentina hoy es la falta de inversión, de un programa económico exitoso, es la falta de la apuesta a la producción argentina, a la industria nacional, ese es el verdadero problema que está ocurriendo ahora”, reprochó.

Y sintetizó: “Ningún país del mundo logró, con una reforma laboral que quita derechos al trabajador, crecer. La evidencia científica, histórica, en la actualidad, señala que no es la solución, no es lo que le falta a la Argentina”.

Justicia Social

Por último, el legislador reflexionó acerca de las políticas sociales de inclusión que lleva adelante el Gobierno provincial durante todo el año, haciendo especial énfasis en esta temporada de receso de verano; y aseguró que “la justicia social, como valor supremo, son las escuelas, hospitales, rutas, conectividad y todos los servicios del Estado en cada rincón de la provincia”.

Desde la colonia de vacaciones del Parque Acuático “17 de Octubre”, consideró que también “en cada sonrisa de estos niños está floreciendo la justicia social” que “para nosotros es un valor innegociable”.

Mientras “en los vientos del Gobierno nacional es un pecado, es una falacia, es un desvío de la sociedad, para nosotros es algo primordial y que vamos a seguir defendiendo”.

A su vez, Samaniego apuntó contra la oposición local y dijo que “hace mucho eligieron sólo la crítica fácil, estéril, que no conduce absolutamente a nada” al mismo tiempo que lamentó que “muchas veces sea con ataques personales” porque “eso desvirtúa absolutamente el ámbito democrático de Formosa”.

“El pueblo formoseño necesita de otra oposición, que critique, por supuesto, porque debe haber un sector político que piense diferente, pero que sea la crítica constructiva, para sumar, no solamente restar y atacar. Realmente esperamos que este año, que no es electoral, cambie la oposición”, señaló.

Aunque añadió: “La mayor parte se ha aliado con el Gobierno de Javier Milei que es absolutamente anti formoseño, porque tiene una persecución particular y específica para con nuestra provincia”.



