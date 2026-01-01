Comenzó la Colonia de Vacaciones en Herradura

Este martes 20 dio inicio la Colonia de Vacaciones “Todos Unidos” 2026 en la localidad de Herradura, una iniciativa impulsada por el Municipio de la localidad, que cuenta con el acompañamiento y apoyo del Ministerio de Turismo de la Provincia.

La propuesta está destinada a niños y niñas y se desarrolla en el Complejo Provincial El Timbó.

Las actividades se llevan adelante los días martes, jueves y viernes, de 7:30 a 11:15 horas, promoviendo el juego, el deporte, la recreación y la convivencia, bajo el lema que reafirma que “los únicos privilegiados siempre van a ser los niños”.

La jornada inaugural comenzó con una bicicleteada hasta el camping provincial El Timbó, fomentando la actividad física, el compañerismo y el disfrute de los espacios naturales. Ya en el predio, los participantes vivieron una mañana colmada de alegría y movimiento, con actividades recreativas, vóley, fútbol, clases de taekwondo y natación, compartiendo momentos de aprendizaje, diversión y amistad.

Desde el Municipio de Herradura y el Ministerio de Turismo agradecieron al personal de la comisaría de la localidad por garantizar la seguridad durante el desarrollo de las actividades, así como a las familias por la confianza y el acompañamiento permanente.

Asimismo, destacaron y felicitaron al personal municipal, profesores y colaboradores por el compromiso y la dedicación puesta al servicio de la Colonia de Vacaciones 2026.

“Con un Estado presente, se continúa transitando el camino que marca el Modelo Formoseño, donde —como expresa el gobernador Gildo Insfrán— el deporte es una cuestión de Estado y un derecho fundamental” se indicó.

“Desde esta convicción, el Municipio, con el acompañamiento del Gobierno Provincial, impulsa espacios que contienen, incluyen y forman a niños y niñas, fortaleciendo valores, comunidad y justicia social desde la infancia” expresaron.

El uso del camping provincial El Timbó se encuentra abierto de miércoles a domingo, de 9 a 20 horas, con parrillas, sanitarios, quinchos, cancha de futbol y cancha de voley arena. En tanto, la pileta libre funciona los viernes, sábados y domingos, de 15 a 19 horas.

Para coordinar campamentos, los interesados pueden comunicarse al 3718 592810.



