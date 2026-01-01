García se pronunció sobre la gratuidad del parque acuático: “Nos interesa el bienestar de la comunidad, a otros el negocio”

El Diputado Provincial Hugo "Cacho" García destacó este miércoles las políticas públicas sociales impulsadas por el Gobierno de la Provincia, bajo la decisión del Gobernador Gildo Insfrán, en lo relacionado con las colonias de vacaciones en los parques acuáticos y el acceso gratuito a las piletas.

García enfatizó que existen sectores que jamás entenderán el propósito de este tipo de iniciativas, que están orientadas a la comunidad y son completamente libres de costo.

“Este parque acuático no se comprende si no lo vivimos o lo experimentamos en persona. En Formosa contamos con un parque acuático pensado para quienes no pueden viajar a otros destinos turísticos. Y no solo eso, también tenemos espacios como la Laguna Oca y el balneario municipal”, explicó.

El legislador señaló que la decisión del Gobernador Insfrán fue crear estos espacios para que la comunidad los utilice. "Estas vacaciones fueron particularmente significativas. Hemos observado la gran cantidad de personas que disfrutan de la pileta de manera gratuita. Además, destaco el enorme trabajo de la militancia y el personal del Gobierno para mantener y cuidar el parque. Esto es, sin lugar a dudas, Justicia Social", afirmó.

En este contexto, García comparó las instalaciones formoseñas con las de otras provincias, como Córdoba, donde existen emprendimientos privados con precios superiores a los 150 mil pesos.

“A ellos les interesa el negocio; a nosotros, el bienestar de la comunidad, para que la gente pueda disfrutar de estos espacios, entendiendo que son el destinatario de todas nuestras políticas públicas”, destacó.

Respecto a la situación legislativa, García desestimó la posibilidad de que se convoquen a sesiones extraordinarias en los próximos días. “La ley de Presupuesto ya fue aprobada, salvo en caso de alguna emergencia”.

“Sin embargo, los diputados estamos trabajando en la ciudad, compartiendo y dialogando con la gente, tal como nos ha pedido el Gobernador. Hablamos sobre las diversas tareas que se están llevando a cabo en la Provincia y cómo el Gobierno Nacional nos excluye de muchas obras importantes”.

Finalmente, al ser consultado sobre las críticas al manejo económico, García aclaró: “Hay sectores malintencionados que intentan confundir a la gente. Existen demagogias opositoras y malas interpretaciones sobre las normas de aplicación de la ATP (Administración Tributaria Provincial), que anteriormente estaban vinculadas al área de Economía”, agregó.



