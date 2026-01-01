Robo en locales comerciales: dos detenidos

• Continúa la búsqueda del tercer involucrado

Efectivos de la Brigada de la Delegación Unidad Regional Uno - Distrito Cinco-, recuperaron bienes robados en dos locales comerciales en el barrio Simón Bolívar.

El primer hecho ocurrió el jueves, cuando desconocidos sustrajeron parlantes Ecopower de un punto de venta del mencionado barrio. Luego, en otro negocio de las inmediaciones, se llevaron otros bienes que se encontraban en exposición.

Inmediatamente los policías realizaron las tareas investigativas, con entrevistas a vecinos y comerciantes del sector, sumándose a ellos el análisis del material fílmico, se estableció la participación de tres personas.

Con los datos obtenidos, realizaron un rápido despliegue policial en zonas aledañas y en el barrio Eva Perón, aprehendieron a dos hombres, quienes quedaron a disposición de la Magistratura interviniente.

Por ese motivo, se iniciaron las causas judiciales por “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Asimismo, secuestraron dos ventiladores de pie marca HDK y se labraron las actuaciones correspondientes con intervención de personal de la Delegación Policía Científica.

Las tareas investigativas continúan a fin de lograr la aprehensión del tercer involucrado y el secuestro del resto de los elementos sustraídos.