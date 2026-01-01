Las Lomitas: La Policía recuperó un bien denunciado como sustraído y secuestró un rifle sin documentación

• Fue en el marco de una causa por Hurto

Efectivos de la Comisaría Las Lomitas, junto a integrantes de la Brigada Investigativa, concretaron un mandato judicial y secuestraron elementos de interés en una vivienda de esa localidad.

El hecho se registró cuando una mujer, de 27 años, denunció que desconocidos ingresaron a su vivienda y se apoderaron de un aire acondicionado de ventana.

La situación fue puesta a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Tercera Circunscripción Judicial, quien ordenó allanar un inmueble ubicado en el barrio El Triángulo.

La medida se realizó el jueves último, con la colaboración de personal del Comando Radioeléctrico, donde secuestraron el elemento en cuestión y todo fue documentado por la Delegación de Policía Científica.

También, en una de las habitaciones hallaron un aire comprimido modificado para cartuchos calibre 22 y utilizado como rifle, sin las respectivas documentaciones. Por prevención el arma fue incautada.

Los objetos fueron trasladados a la dependencia policial, a disposición de la Justicia. (Con foto).







