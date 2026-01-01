La Policía desarticuló centro de venta de droga: una mujer detenida en vivienda del barrio 8 de Octubre Bis

• En el lugar intervino personal de Minoridad y Familia por la presencia de dos menores de edad

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, aprehendieron a una mujer, secuestraron elementos de interés en la causa y anularon un punto de distribución de estupefacientes.

La intervención se dio en el marco de una investigación por presunta tenencia y comercialización de estupefacientes en dosis destinadas al consumidor, llevada adelante por una mujer.

Tras varias semanas de tareas de campo, aprehendieron a un hombre de 26 años, que se presentaba como potencial comprador y secuestraron envoltorios con sustancia.

Con los elementos probatorios reunidos, el Juez interviniente, Dr. Enrique Javier Guillén, autorizó el allanamiento para una vivienda del barrio 8 de Octubre Bis.

La medida se llevó a cabo, el jueves último, por integrantes de la Dirección General Drogas Peligrosas, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa.

Allí, detuvieron a la principal investigada, domiciliada en el lugar, y secuestraron cocaína fraccionada, aptas para la confección de 62 dosis, dinero en efectivo, un lector de cobro local y elementos utilizados para acondicionador de estupefacientes.

En el lugar, se identificaron a otras personas, también a dos menores de edad, por ello, intervino personal de la Línea 102 de Minoridad y Familia. Los adolescentes quedaron bajo guarda tutelar de un familiar directo, conforme protocolo vigente.

La detenida y los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial, a disposición de la Justicia.