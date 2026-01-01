Demoraron a dos sujetos, secuestraron carne vacuna y dos camionetas

Ocurrió durante tareas preventivas sobre la Ruta Provincial N° 16, acceso a esa localidad

Personal policial de la Subcomisaría Gran Guardia secuestró dos camionetas por el transporte irregular de producto cárnico.

El hecho ocurrió el jueves último alrededor de las 14:00 horas, sobre Ruta Provincial N° 16, acceso a esta localidad, camino a la comunidad El Olvido de esa la localidad, en el marco de operativos realizados sobre rutas provinciales.

Allí, efectivos policiales detuvieron la marcha de una Toyota Hilux conducida por un joven, de 29 años y solicitaron la documentación personal y del rodado.

El conductor, exhibió lo que trasladaba en la parte posterior del vehículo y allí verificaron que se trataba de producto cárnico, sin la documentación correspondiente.

Luego, se presentó otra camioneta, conducida por un hombre, de 48 años, quien trasladaba cueros de animales vacunos y manifestó que el trabajo se habría realizado en el mismo establecimiento rural y con consentimiento del propietario.

Ante esta situación, se secuestraron preventivamente el producto cárnico, ambas camionetas, los cueros vacunos y se trasladó a los involucrados hasta la dependencia policial, a fin de continuar con las diligencias investigativas.

Por el caso, se inició una causa contravencional por infracción a las normas sanitarias por el cual los conductores fueron notificados de su situación procesal quedando todo a disposición del Juzgado de Paz de Menor Cuantía.



