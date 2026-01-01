La Colonia de Vacaciones Municipal cerró su primer módulo con una jornada recreativa y de pileta libre

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de la ciudad de Formosa llevó adelante el cierre del primer módulo de la Colonia de Vacaciones Municipal, con una jornada de pileta y recreación en las instalaciones del Club AME.

La Colonia de Vacaciones permite que niños de distintos barrios de la ciudad, durante varias jornadas, participen de actividades deportivas, juegos recreativos y visitas guiadas, en un espacio pensado para el disfrute, la integración y el desarrollo integral durante el receso estival.

En ese marco, el director de Deportes, Guillermo Ovelar, se mostró muy agradecido por el positivo resultado que tuvo este primer módulo y destacó el acompañamiento de las familias. “Queremos agradecer especialmente a los padres y madres, que fueron un pilar fundamental para que esta colonia sea un éxito, confiando en el trabajo que realizamos y acompañando a sus hijos en cada jornada”, expresó.

Tras disfrutar de la pileta con la supervisión de guardavidas, realizaron juegos recreativos de carnaval y un almuerzo para culminar la jornada.

Asimismo, Ovelar subrayó que la colonia forma parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Jorge Jofré, orientadas a garantizar espacios de juego, distensión y deporte para aquellas familias que por algún motivo no pueden viajar. “Estas acciones buscan que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades en la ciudad, accediendo a actividades recreativas, deportivas y lúdicas acompañados por el equipo de trabajo de la Dirección de Deportes.”, remarcó.

Desde la Dirección de Deportes adelantaron que continuarán desarrollándose nuevos módulos de la colonia, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la integración, el deporte y el bienestar de los y las niñas de la ciudad.



