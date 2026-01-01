RENATRE Formosa recuerda la obligatoriedad de la Libreta de Trabajo Rural

La Delegación del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) en Formosa informa que, con el inicio de un nuevo año, se realizan actualizaciones en el marco de las acciones de fiscalización y control. En este sentido, se recuerda a empleadores y trabajadores rurales la obligatoriedad de contar con la Libreta de Trabajo Rural, según lo establece la Ley N.º 25.191.

La Libreta de Trabajo Rural permite al trabajador acceder a su información laboral, historial de remuneraciones, capacitaciones, datos vinculados a la Prestación por Desempleo y demás derechos y obligaciones. Además, es indispensable para acceder a los beneficios del Seguro Social Rural del RENATRE.

Desde RENATRE Formosa se continúa trabajando para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y el acceso a los derechos del sistema de seguridad social rural.

Línea de comunicación – RENATRE Formosa

Correo electrónico: Formosa@renatre.org.ar

Celular: 3704723090

Ubicación: Arenales 865, barrio San Miguel

Atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs







