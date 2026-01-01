El Colegio Público de Arquitectos de Formosa renovará autoridades el próximo 5 de marzo

El presidente del Colegio Público de Arquitectos de Formosa, arquitecto René Cano, anunció que el próximo jueves 5 de marzo se llevará a cabo el proceso eleccionario interno para la renovación de autoridades. “Ya estamos en pleno proceso eleccionario, con la Junta Electoral avanzando en todos los aspectos relacionados con estos comicios”, confirmó.

El actual presidente destacó que su objetivo es dar continuidad al proyecto de gestión iniciado por el arquitecto Ariel Sosa, “para seguir avanzando con todas las propuestas en este nuevo período”.

Cano valoró especialmente el trabajo de la Comisión de Jóvenes y resaltó el rol destacado de Formosa a nivel nacional en la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA), gracias a la participación del arquitecto Nahuel Brito.

“Es un logro muy importante para nuestro Colegio que Formosa tenga una presencia activa en la comisión nacional de FADEA. Fue histórico que Nahuel Brito ganara la elección frente a la representante de Buenos Aires para integrar esa comisión”, señaló.

Este hito, según evaluó, representa un reconocimiento al esfuerzo de la Comisión de Jóvenes y motiva a muchos profesionales jóvenes a matricularse y sumarse activamente al Colegio, sentando bases sólidas para el futuro.

Paralización de la obra pública y situación provincial

A nivel nacional, el arquitecto Cano lamentó la interrupción de la obra pública y su impacto negativo en la mano de obra y la economía en general. “La mayoría de las jurisdicciones atraviesa una situación de escasa obra pública y privada, lo que afecta directamente los ingresos de los colegios, que deben afrontar numerosos gastos fijos”, indicó.

En contraste, resaltó la situación favorable en Formosa: “Gracias a la Política de Estado del Gobierno Provincial, que ejecuta obras con fondos propios, no se siente tanto la paralización. Esto genera fuentes de trabajo y mantiene la actividad profesional”.

Recordó que la FADEA se manifestó públicamente por la falta de obra pública, sin obtener respuestas del Gobierno Nacional. “En el pasado, Formosa tuvo una alta demanda que requirió muchos arquitectos; hoy, aunque el contexto es diferente, siguen matriculándose jóvenes profesionales”, agregó.

Cano subrayó que Formosa es un buen lugar para ejercer la profesión, con varios desarrollos de edificación en altura en marcha por parte de empresas locales.

Relanzamiento de la página web institucional

El lunes pasado se realizó el relanzamiento de la página web del Colegio Público de Arquitectos de Formosa www.cpaf.com.ar

El sitio ofrece información útil para los matriculados, requisitos y documentación para trámites de matrícula, normativas municipales, un foro de consultas y herramientas de intercambio laboral tanto provincial como nacional.

Gracias a un convenio con FADEA, los arquitectos formoseños pueden ejercer en otras provincias del país de manera facilitada.

Páguina: https://cpaf.com.ar/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnP1z62Y-rRYmfBApU8kIiiqaNOo_2xYzZImic4fXqBm9prHoxIOoLL2KVdeY_aem_QTPAfzP1XVesdhG8f9Jq_A

IG: https://www.instagram.com/arquitectosformosa/?hl=es

Proyecto de eliminación de colegios profesionales

Consultado sobre el proyecto del Gobierno Nacional de eliminar los colegios y consejos profesionales, Cano respondió: “Desde FADEA emitimos un comunicado conjunto con otras instituciones en defensa de nuestra representación”. Sin embargo aclaró que: “En Formosa, estamos protegidos por una Ley Provincial que resguarda nuestra existencia y funciones”.







