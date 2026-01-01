Carta abierta al Pueblo Argentino

Argentina está mal conducida. No somos un país pobre. Somos un país rico administrado por mediocres y entregadores.

Tenemos 23 provincias con todo lo que el mundo necesita: petróleo, gas, minería, agua dulce, mares, tierras fértiles, bosques, energía y un pueblo trabajador. Sin embargo, millones de argentinos no llegan a fin de mes.

Eso no es casualidad. Es consecuencia. En el fútbol podemos ser de River o de Boca. Pero cuando juega la Selección Argentina, somos todos uno. Porque ahí entendemos algo básico: la camiseta está por encima de los colores.

En la política debería ser igual. Podemos pensar distinto, venir de tradiciones distintas pero cuando se tocan los intereses de la Nación, cuando se entrega la soberanía, cuando se ajusta al pueblo y se protege al poder, no hay grieta que valga. Hoy gobiernan sin amor por la Patria .

Ajustan a los jubilados, a los trabajadores, a las provincias, mientras entregan recursos estratégicos y desmantelan la industria nacional.

Nos quieren hacer creer que no hay alternativa. Que resignarse es madurez. Que depender es modernidad. Es mentira.

Como decía Jacobo Grinberg, cuando se rompe la conciencia colectiva, el pueblo se desorienta. Pero cuando esa conciencia despierta, no hay relato que la detenga.

Argentina no necesita salvadores. Necesita patriotas. Necesita dirigentes que entiendan que la riqueza no se regala: se industrializa, se transforma, se defiende Valor agregado.

Empleo genuino. Producción nacional. Educación, salud, ciencia y trabajo. No queremos ser colonia. No queremos ser espectadores.

Queremos ser protagonistas de nuestro propio destino. La Argentina tiene todo. Lo único que falta es coraje para defenderla. Y cuando un pueblo recupera conciencia, la historia cambia para siempre.

Fuente: DERECHO AL FUTURO

Adhesión: Partido Intransigente – Distrito Formosa



