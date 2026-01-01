Insisten en completar esquemas de vacunación antes de salir de la provincia

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano recomiendan tener todas las vacunas al día antes de vacacionar en otras provincias o países, para prevenir enfermedades y disfrutar de un descanso seguro.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, reiteró la importancia de completar los esquemas de vacunación antes de viajar fuera de la provincia, ya sea a otros puntos del país o al exterior, con el objetivo de prevenir enfermedades y garantizar unas vacaciones seguras.

Así lo expresó la directora de Epidemiología y Medicina Tropical, la doctora Claudia Rodríguez, quien remarcó: “Para salir de la provincia hacia otra provincia o hacia otros países, donde tienen situaciones epidemiológicas diferentes, es fundamental estar vacunados, con todas las vacunas al día y los esquemas completos para estar protegidos”.

En ese sentido, citó como ejemplo la circulación de la gripe A (H3N2), subvariante K, detectada en países del continente europeo y en otros del hemisferio norte. Si bien aclaró que esta variante “no está asociada a una mayor gravedad, ni a mayor internación, ni a mayor mortalidad”, advirtió que sí presenta “una diseminación rápida”. Por ello, subrayó que “si vas a viajar, si vas a salir de la provincia, es importante tener aplicada la dosis anual recomendada de la vacuna antigripal”.

La funcionaria recordó, además, que “si bien, la vacuna antigripal está destinada a grupos específicos considerados de riesgo, en Formosa, abrimos la vacunación antigripal a todos los grupos etarios, sin tener en cuenta su condición de salud, es decir, si la persona tiene o no alguna enfermedad de base”, explicó.

En relación con la reciente aparición de casos de gripe A (H3N2), subvariante K, en la provincia de Corrientes, Rodríguez detalló que, según la información brindada por la Dirección de Epidemiología de esa provincia, se notificaron dos casos en personas adultas mayores que recibieron a familiares provenientes de Europa durante las fiestas. “Estuvieron internadas por prevención, pero con muy buena evolución. Ambas estaban vacunadas con la antigripal. Y para nosotros es una alerta”, señaló.

La profesional remarcó que estos episodios demuestran que el contagio no solo se puede dar “cuando uno viaja a otros lugares”, sino también por el movimiento de personas entre provincias y países, como ocurre durante las fiestas de fin de año o el período de vacaciones. “Aunque uno no viaje, vienen familiares o amigos de otras provincias o países y con eso se presenta la posibilidad de contagiarnos”, advirtió.

Por ese motivo, insistió en la necesidad de mantener los esquemas de vacunación al día y de acudir a la consulta médica ante la aparición de los primeros síntomas. “Siempre hay que concurrir a la consulta y tener en cuento que no hay que automedicarse”, enfatizó.

Triple Viral

En el caso de los niños, la especialista destacó la necesidad de tener completo el esquema de la vacuna Triple Viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis.

Hizo especial hincapié en la situación actual del sarampión, una enfermedad que se busca erradicar a nivel mundial, pero que aún presenta casos esporádicos. En Argentina, el último caso se registró a fines de 2025 en la provincia de Entre Ríos. “El ingreso del virus al territorio y su propagación se detienen rápidamente solo si tenemos buenas coberturas de vacunación con la triple viral”, afirmó.

Refuerzos COVID-19

Asimismo, recordó la importancia de contar con los refuerzos de la vacuna contra el COVID-19, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Si no estás en alguno de los grupos de riesgo, es una dosis al año; y si lo estás, son dos dosis”, precisó.

Vacunación contra la fiebre amarilla

Por último, Rodríguez recordó que, para quienes viajen a Brasil, se recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla, ya que se trata de un país endémico para esta enfermedad.

En tanto que, para ingresar a Paraguay, esta vacuna es un requisito obligatorio y se debe presentar el carnet internacional, ya sea el físico de color amarillo o en formato digital, ingresando a través de Mi Portal o Mi Argentina.

Finalmente, expuso: “Esas son las vacunas mínimas que uno debería tener para irse tranquilo a vacacionar a otras provincias argentinas o a otros países, y luego volver y seguir tranquilos”.



