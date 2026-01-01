Las Lomitas: Niños y niñas de la EPEP N° 42 celebraron Reyes y recibieron sus juguetes

En una jornada cargada de sonrisas, la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 42 de Las Lomitas, abrió sus puertas este 6 de enero para recibir a cientos de niños y niñas en el marco de la tradicional entrega de juguetes por el Día de Reyes, una política de justicia social que el Gobierno de Formosa replica cada año en todo el territorio provincial.

La actividad contó con la presencia del concejal justicialista Jorge Martínez Meza; el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el veterinario Rubén Casco y toda la comunidad educativa.

La directora del establecimiento, Mirna Geréz, compartió la emoción que se vivió desde horas tempranas, destacando que “hubo una hermosa participación de los chicos”.

Precisó que se les brindó de jugos y pan dulce, y luego retiraron sus juguetes “con una alegría que se les notaba en la cara”.

Asimismo, puso en relieve el compromiso del equipo docente “que dejaron un momento sus vacaciones para acompañar a los niños en el retiro de regalos” y remarcó que este gesto es posible “gracias al Gobierno de la provincia de Formosa, que permite que hoy cada uno reciba su presente”.

En otro punto, se refirió al servicio de comedor escolar, vital para la comunidad educativa, que no se interrumpió con el fin del ciclo lectivo, resaltando que “gracias al sostenimiento del gobernador Gildo Insfrán el comedor escolar sigue funcionando”.

Y explicó que “durante este receso es bajo la modalidad de vianda”, comentando que los chicos asisten y retiran la comida, el postre y la copa de leche.



