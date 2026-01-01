Recuperaron una bicicleta y detuvieron a la autora del hecho

• La damnificada agradeció la predisposición y la rápida intervención

Efectivos de la Subcomisaría Guadalupe, aprehendieron a una mujer y secuestraron una bici, rodado 26, a las pocas horas de haber sido robada.

El domingo último, en horas de la noche, una vecina denunció que una desconocida sustrajo la bicicleta a su hijo, en la vía pública.

Con las características brindadas, los investigadores localizaron a la responsable del ilícito, en el barrio Guadalupe, de esta ciudad, quien tenía en su poder el bien.

La detenida fue notificada de su situación legal y alojada a disposición de la Justicia.



