El municipio prepara varias opciones para disfrutar del verano

La Municipalidad de Formosa, mediante sus diversas áreas, ofrece una excelente oportunidad para disfrutar del verano con una amplia variedad de actividades culturales, deportivas y turísticas gratuitas para toda la ciudadanía.

Al respecto, Cristina Salomón, directora de Turismo municipal, comentó: "Este verano estarán a disposición las bicis urbanas que ofrecen una forma ecológica y experiencial de explorar la ciudad, convirtiéndose en un atractivo clave para los turistas que buscan un enfoque sostenible y cultural".

"Los interesados deben dirigirse a las oficinas correspondientes del área, que están ubicadas en Av. 25 de Mayo y Mitre, y Av. 25 de Mayo y Belgrano. En ambos lugares recibirán la información necesaria para mejorar su estadía en la ciudad, además de poder adquirir artesanías y productos formoseños de calidad", agregó.

Por último, Salomón invitó a los vecinos y turistas a recrearse de la temporada veraniega 2026 del Parque Arenas, un predio que está dividido en sector de miradores, sector de avistaje de aves y otras especies autóctonas, sector de parrilleros, sector de actividades deportivas y recreativas, paradores, el sector del balneario, sector de pesca, y sector gastronómico y otros servicios anexos a playa, como alquiler de sombrillas y silletas.



