La Policía aprehendió a dos hombres por causas judiciales pendientes

• Fue en distintas intervenciones concretadas en los barrios Municipal y El Porvenir, de esta ciudad

Personal de la Zona 5, del Comando Radioeléctrico Policial, detuvo a dos sujetos imputados en delitos por “Hurto” y por “Amenaza en contexto de violencia de género”.

El primer procedimiento fue el sábado último, por la mañana, cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas por distintos sectores del barrio Municipal.

Durante ese trabajo, detuvieron a un hombre y tras identificarlo comprobaron que se hallaba involucrado en una causa por “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial.

El segundo caso fue cerca de las 22:25 horas, del domingo último, cuando los policías acudieron a una vivienda ubicada en el barrio El Porvenir, de esta ciudad, por un caso de violencia de género.

En el lugar, una mujer, de 42 años, denunció que su ex pareja la amenazó y que la situación generó temor por su seguridad y la de su familia.

De inmediato, los policías iniciaron patrullaje preventivo y localizaron al presunto agresor a en las inmediaciones, en evidente estado ebriedad.

Por otra parte, la víctima recibió contención y acompañamiento institucional por parte de integrantes de la Oficina Género y violencia intrafamiliar.

El sujeto fue aprehendido y trasladado hasta la dependencia a disposición de la Justicia.







