Recuperaron una bicicleta robada

La investigación continúa para detener al responsable del ilícito quien ya se encuentra identificado

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales recuperaron una bicicleta, que fue sustraída de una casa del barrio Don Bosco.

El hecho se registró en horas de la mañana del martes último, cuando un vecino se comunicó a la línea de Emergencia 911 y alertó por el robo de su bicicleta, rodado 29, del interior de su vivienda.

Con los datos obtenidos los efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales abocados a las tareas investigativas en el barrio Villa Hermosa, observaron a un sujeto circulando en una bicicleta de similares características, quien al advertir la presencia policial, arrojó el rodado y huyó.

El bien fue secuestrado y trasladado hasta la dependencia policial, donde el damnificado justificó su propiedad y tras finalizar las diligencias, fue restituida.