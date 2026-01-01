La Policía secuestró productos extranjeros sin aval aduanero

• Fue durante recorridas preventivas

Efectivos de la Zona Cinco del Comando Radioeléctrico Policial demoraron al conductor de una camioneta Ford F100 y detectaron que transportaba, mercaderías de origen extranjero, sin las documentaciones pertinentes.

El procedimiento tuvo lugar, este martes alrededor de las 21:00 horas, cuando los policías realizaban patrullajes preventivos por el barrio El Mirador.

Durante ese trabajo, en inmediaciones a la manzana 113, los uniformados advirtieron la circulación de una camioneta Ford f100, que transportaba varios bultos en su caja de carga.

Por ese motivo, cuando los efectivos detuvieron la marcha del rodado, constataron que el conductor trasladaba 11 equipos de aires acondicionados, que carecían de aval aduanero.

Ante esta situación, secuestraron de forma preventiva la mercadería y labraron el acta de intervención correspondiente en el lugar, conforme a los protocolos vigentes.

También, dieron intervención a personal de la Subcomisaría del barrio República Argentina, quienes pusieron el hecho a conocimiento al Fiscal Federal de turno, quien direccionó el procedimiento.

Por el caso, se iniciaron las actuaciones procesales, secuestraron los productos mencionados y la aprehendieron al conductor y todo quedó a disposición de la Justicia.







