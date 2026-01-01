La Policía detuvo a un hombre y recuperó una motocicleta robada

• El procedimiento se concretó tras tareas investigativas y un allanamiento realizado en el barrio Fontana

Efectivos de la Brigada de la Unidad Regional Uno aprehendieron a un hombre y recuperaron una motocicleta sustraída del barrio Independencia de esta ciudad.

El hecho tuvo lugar el martes último, por la mañana, cuando los policías acudieron a un requerimiento del Comando Radioeléctrico Policial, donde una mujer de 23 años, relató que desconocidos sustrajeron su moto marca Brava Nevada, de su vivienda.

De inmediato, los efectivos iniciaron tareas investigativas en el lugar y detectaron huellas de arrastre del rodado que se dirigían hacia la avenida Pantaleón Gómez.

Tras un rápido despliegue en conjunto con personal de la Comisaría Segunda, iniciaron las pesquisas hasta un inmueble del barrio Fontana, donde detuvieron a un sujeto, de 34 años, con características similares a los aportados por los registros fílmicos.

Después, llevaron a cabo una requisa en el domicilio del imputado, donde secuestraron el rodado y lo trasladaron a la dependencia policial, permaneciendo todo a disposición de la Justicia provincial.







