Recuperaron dos motocicletas robadas

Fue en distintos procedimientos concretados en el barrio San Miguel y Puerto Pilcomayo

Efectivos de la brigada investigativa del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana secuestraron dos motocicletas, que habían sido denunciadas como robadas.

El primer procedimiento fue el domingo último, cerca de las 04:30 horas, cuando los policías realizaban patrullajes preventivos por distintos sectores del barrio San Miguel, de esta ciudad.

Durante esa actividad, observaron a dos motociclistas que trasladaban a remolque una Corven, de 110 cilindradas, quienes al notar la presencia policial abandonaron el rodado.

El segundo caso fue realizado en lunes último a las 03:55 horas, en Puerto Pilcomayo en donde los efectivos hallaron una motocicleta Kenton GL, de 125 cilindradas, de interés en una causa por “Hurto”.

Los secuestros fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes, a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, los investigadores continúan los trabajos de campo a fin de dar con la identidad de los autores del hecho.



