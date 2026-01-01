En distintos procedimientos aprehendieron a cuatros sujetos involucrados en causas judiciales

Las intervenciones se llevaron a cabo en el marco de causas judiciales por robo, amenazas y lesiones.

Efectivos de la fuerza provincial de detuvieron a cuatro hombres y secuestraron un arma blanca en procedimientos realizados en El Colorado, Loma Monte Lindo y en esta ciudad capital.

El primer procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Seccional Tercera, este lunes, a las 11:00 horas, durante tareas investigativas por una causa por “Robo en contexto de violencia de género”, donde detuvieron al imputado, de 19 años, en el barrio La Foresta.

Cerca del mediodía, la brigada investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno del Distrito Cinco, detuvo a un hombre de 47 años en el barrio Simón Bolívar, involucrado en una causa de “Amenaza con el uso de arma blanca”.

También, los efectivos de la Comisaría El Colorado, detuvieron a un sujeto, de 24 años, quien tenía pedido de captura en una causa de “Lesiones y Amenazas por el vínculo y el género”.

La última intervención fue realizada por integrantes de la UEAR Loma Monte Lindo, quienes detuvieron a un sujeto, que amenazó a una pareja con un arma blanca.

En todos los casos, los detenidos fueron notificados de su situación procesal, y el secuestro, fueron trasladados a la sede policial, a disposición de la Justicia provincial.



