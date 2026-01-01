Recuperaron cuatro motocicletas

• Los trabajos preventivos y la participación de la comunidad permitieron esclarecer los hechos

Efectivos de la fuerza provincial secuestraron cuatro motocicletas con pedido de secuestro, en distintas localidades: Belgrano, Tatané y Pirané.

El primer procedimiento fue en la mañana de este martes, cuando los policías de la Comisaría General Manuel Belgrano, fueron alertados por el robo de una Honda Biz, de 110 cilindradas, en una vivienda ubicada del barrio Nuevo, de esa localidad.

Tras una amplia labor investigativa, hallaron el rodado, que se encontraba abandonada en la vía pública, en el mencionado barrio.

La segunda intervención, se realizó también en la jornada del martes, cuando los uniformados de la Subcomisaría Tatané realizaban tareas de concientización vial, sobre Ruta Provincial N° 1 de esa localidad.

Allí, demoraron a un sujeto que circulaba en una Motomel Blitz y a través de la base de datos de la Dirección General de Informática, establecieron que el rodado tenía pedido de secuestro, realizándose las actuaciones correspondientes.

La tercera intervención tuvo lugar este miércoles, a las 01:00 horas, cuando los policías acudieron a un requerimiento en la Colonia Casco Cué, de Pirané.

En el lugar, un vecino informó que dos sujetos huyeron cuando fueron sorprendidos mientras trasladaban dos motocicletas.

Los efectivos iniciaron recorridas por el sector y hallaron una Corven Energy y una Gilera, con pedido de secuestro en distintas causas judiciales por “Hurto”.

Los secuestros fueron trasladados hasta las respectivas dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, los investigadores continúan los trabajos de campo para dar con la identidad de los responsables de los ilícitos.











