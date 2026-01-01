La policía secuestro un automóvil y una motocicleta

• Fue en el marco de operativos de seguridad vial y control vehicular

Efectivos de la fuerza provincial demoraron a dos sujetos y secuestraron los rodados por realizar maniobras peligrosas, sobre la Ruta Provincial N° 24.

El procedimiento se realizó, en la localidad de San Martín Dos, cuando los policías, detectaron un Renault Clío, que circulaba realizando maniobras peligrosas.

El conductor llevaba sujeto desde la puerta izquierda del vehículo; a otro masculino a bordo de una motocicleta, de 110 cilindradas, a modo de remolque por el carril opuesto en circulación.

De inmediato, fueron demorados y comprobaron que no contaban con la documentación personal, tampoco de los rodados, que son obligatorios para circular.

Los involucrados y los rodados fueron, trasladados a la dependencia policial, para continuidad de las diligencias correspondientes.

Por el hecho, iniciaron las actuaciones con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía en feria, de la localidad de Villa General Güemes.







