Detienen a un sujeto y recuperan bienes sustraídos en Clorinda

• Fue en la avenida Marana y 25 de Mayo, de la segunda ciudad

Efectivos de la brigada investigativa del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana Clorinda aprehendieron a un hombre, de 45 años y recuperaron elementos.

El lunes último a las 02: 15 horas, los investigadores realizaban tareas investigativas en el marco de una causa por “Robo”, ocurrido calle Libertad y Sor Clotilde León.

Durante ese trabajo, los policías detuvieron al autor del hecho en las inmediaciones y secuestraron un cajón con botellas de cervezas cargadas, vinculadas a la causa.

El sujeto fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.











