Laguna Blanca impulsa el verano con torneos de beach vóley y fútbol playa

El Municipio de Laguna Blanca, bajo la gestión del intendente Ricardo Lemos, continúa fortaleciendo el Programa “Disfruta el Verano Lagunense” como una de las propuestas más destacadas de la temporada.

En las canchas de arena del Polideportivo Municipal Evita se desarrollan con gran éxito los torneos de beach vóley y fútbol playa, tanto en categorías masculinas como femeninas, consolidando un espacio de deporte, recreación y encuentro para toda la comunidad.

A esta oferta deportiva se suman las escuelas de natación, que funcionan de martes a jueves, mientras que los viernes, sábados y domingos la pileta permanece abierta en modalidad libre con la mejor onda y ambiente familiar.

Además, el programa incluye clases de aqua-gym y zumba, ideales para mantenerse activo y disfrutar del verano de manera saludable.

Como atractivo extra, se realizan sorteos de premios para todos los presentes, incentivando la participación y el disfrute colectivo.

Todas estas actividades son organizadas por la Coordinación de Deportes Municipal y cuentan con el valioso auspicio del Gobierno Provincial, el Consejo Deliberante y la Municipalidad de Laguna Blanca.

¡Vení a disfrutar del verano lagunense! #DisfrutaElVeranoLagunense #LagunaBlanca #DeportesDeVerano.







