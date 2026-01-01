Denuncian recorte cruel del Gobierno Nacional

Más de 80 mil usuarios se quedan sin subsidios de energía eléctrica y gas. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, pidió “urgente tratamiento y aprobación del Congreso Nacional de una Tarifa Regional Diferenciada para el Norte Grande”-

El Gobierno Nacional avanzó con un nuevo esquema que dejará afuera a 80.000 usuarios de los subsidios a la energía, endureciendo las condiciones y obligando a una reinscripción que muchos no podrán cumplir. Desde febrero, quienes superen ingresos de $3,93 millones, tengan autos nuevos, más de un inmueble u otros bienes perderán automáticamente el beneficio. En los hechos, esto significa boletas mucho más caras desde marzo, en un contexto donde el bolsillo ya no da más. * Se elimina la segmentación actual. * Se achica el universo de beneficiarios. * Miles pasarán de pagar tarifas subsidiadas a valores casi plenos. * El discurso oficial habla de “focalizar la ayuda”, pero en la práctica la clase media vuelve a quedar en el medio del ajuste, pagando tarifas que crecen mientras los salarios corren detrás de la inflación. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué desde hace dos años hay un gran sector de la sociedad que está pagando el ajuste y uno muy pequeño se beneficia con el dólar barato, compran bienes y viajan al exterior?.



