Nueva edición de “Frutiferia Tu Ciudad”

Vecinos y vecinas de la ciudad aprovecharon las ofertas y combos que se ofrecieron en una edición más de “Frutiferia Tu Ciudad”, que se desarrolló este sábado, con importante concurrencia, en el Mercado Frutihortícola del barrio Parque Urbano.

Al respecto, el Ing. Darío Juárez, coordinador del Mercado Frutihortícola comentó: “Estamos muy conformes porque la ciudadanía está respondiendo muy bien a estas propuestas y aprovecha las excelentes ofertas en combos de frutas, también verduras y hoy la novedad es que tenemos una variedad de pescados de río”.

“Ofrecemos productos frescos y de calidad. Acá pueden encontrar interesantes combos que armaron los feriantes para los vecinos de la ciudad y de producción formoseña”, aseveró.

Finalmente, Juárez invitó a los vecinos a “visitar el mercado del barrio Parque Urbano que cuenta con 23 puestos con frutas, verduras, carnes y pescados de río de excelente calidad y a muy buenos precios”.



