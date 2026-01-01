Quedó operativa la nueva terminal del Aeropuerto Internacional “El Pucú”

En una jornada histórica para la conectividad de la provincia, este miércoles 14 comenzó a funcionar la Nueva Terminal de Pasajeros del Aeropuerto “El Pucú”. La puesta en marcha de esta primera etapa cumple con el compromiso asumido por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, el 27 de abril de 2023, cuando anunció la modernización integral del complejo.

Dentro de las innovaciones edilicias, el aeropuerto ahora dispone de embarque mediante pasarela telescópica, nuevos puestos de atención al viajero y automatización en el tratamiento de equipajes.El vicegobernador Eber Solís encabezó una recorrida por las instalaciones y destacó que la obra posiciona a la provincia a nivel internacional, potenciando el turismo y el comercio regional.En declaraciones recogidas por AGENFOR expresó su satisfacción por “los estándares alcanzados” y detalló que “nos mostraron cómo funciona la seguridad y la comodidad de los pasajeros, tanto para los que llegan como para los que parten de aquí”.Asimismo subrayó que el diseño y la tecnología aplicada responden a las exigencias actuales del transporte aéreo, resaltando que “fundamentalmente, se busca la seguridad, tranquilidad y comodidad para que puedan disfrutar de este nuevo espacio”.Solís resaltó que “este nuevo aeropuerto es internacional y si Dios permite después de que se culminen las diferentes etapas, también se va a poder ampliar la capacidad de vuelos”.Además, destacó el rol estratégico de Formosa en el mapa regional, indicando que la obra “significa un punto de partida y llegada a distintos destinos de la región, con un aeropuerto al nivel de lo que es la provincia para el turismo, el comercio regional y el internacional”, afirmó.Y enfatizó al concluir que “aquí vienen muchos ciudadanos de la hermana República del Paraguay a tomar sus vuelos, a visitar Formosa o a realizar emprendimientos y entonces, esto pone a la provincia a la altura de todo lo que se está llevando adelante en este Modelo Formoseño”.