Afirman que el sistema de seguridad actual del aeropuerto internacional El Pucú garantiza la integridad de los pasajeros y aeronaves





Se realizó este miércoles, recepción al primer vuelo en el Aeropuerto “El Pucú”, con el funcionamiento de la Unidad Oshkosh (camiones de bomberos aeroportuarios), lo que desmiente las denuncias de sectores gremiales y políticos que han puesto en tela de juicio infundadamente, la seguridad de los vuelos y el riesgo de la categoría del aeropuerto, pretendiendo frenar las obras de remodelación. Por ello, se dio inicio a una investigación por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ante las denuncias falsas y tendenciosas, que buscan desacreditar un proyecto que redundará en beneficio de la provincia de formosa y de todos los usuarios que harán uso de la nueva terminal, la cual tendrá 3.700 m2-En el día de la fecha, comenzó a operar, parte de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional “El Pucú” de la Ciudad de Formosa, habilitándose la primera fase y por primera vez los pasajeros realizarán el embarque y desembarque a través de pasarela telescópica. El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, se contactó directamente con el actual Jefe del Aeropuerto Internacional Formosa, Ricardo Oviedo, presentándole el Funcionario Provincial, una solicitud de antecedentes y de informes, los cuales, fueron trasladados a la Dirección Regional de la ANAC con Sede en Resistencia Chaco y también al Administrador Nacional de Aviación Civil, Oscar Villabona, como consecuencia de las supuestas fallas en los servicios de seguridad contra incendios, que fuera expresada por ATEPSA (Asociación de Técnicos y Empleados de la Protección de la Aeronavegación) a través de su Secretario Adjunto, Marcelo Chávez, “quien ha puesto en tela de juicio la seguridad de este aeropuerto y en consecuencia, de la integridad psicofísica de los usuarios de los servicios que el mismo brinda en la actualidad”. En este sentido, Ricardo Oviedo, fue contundente, en rechazar estas y otras, “noticias falsas, que se vienen difundiendo en diferentes medios y que tendrían finalidades no solamente gremiales, sino también, políticas, para demorar y entorpecer la prosecución de las obras en lo que respecta a la segunda etapa, que demandaría entre siete y ocho meses más de trabajo”. En relación a la seguridad de las aeronaves y de los pasajeros, el Jefe del Aeropuerto, fue contundente en cuanto a que la misma se encuentra garantizada totalmente, pues caso contrario, no se habilitaría vuelo alguno como se está trabajando en la actualidad, “y por ello, ya se han iniciado las Actuaciones correspondientes, por ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que posee una Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOSP) en el Aeropuerto Internacional de Formosa "El Pucú", encargada de la seguridad y prevención de delitos en ese ámbito, trabajando en coordinación con fuerzas locales para garantizar la seguridad aeroportuaria, implementando planes de seguridad y formando parte de la red de seguridad nacional, a fin de deslindar responsabilidades y si fuera necesario, se acudirá a la Justicia Federal Competente, toda vez que, nada se está dejando librado al azar y se continuará trabajando para que este Aeropuerto sea el seleccionado no solamente por los formoseños, sino también, por usuarios que provienen desde Paraguay o de otros puntos del País”.