Iniciaron las actividades en el Complejo Provincial del Timbó en Herradura

El Ministerio de Turismo de la provincia informó el inicio de las actividades en el Complejo Provincial del Timbó, ubicado en la localidad de Herradura, un espacio pensado para el disfrute, la recreación y el encuentro de familias, vecinos y visitantes durante la temporada de verano.

Detallaron que el complejo ofrece una variada agenda de propuestas recreativas y deportivas, entre ellas pileta libre, desde este 16 de enero, de viernes a domingo, en el horario de 15.30 a 19.00 horas.

También colonia de vacaciones, a partir del martes 20, los días martes, jueves y viernes, de 8 a 12 horas; clases de aquagym desde la misma fecha, los martes y jueves, de 18 a 19 horas y la habilitación del camping, desde este miércoles 14, de miércoles a domingo, de 9 a 20 horas.

Además, el Complejo Provincial del Timbó cuenta con cancha de fútbol de campo, cancha de vóley arena, sanitarios, quinchos, parrillas y juegos de plaza para niños, ofreciendo todas las comodidades necesarias para disfrutar de una jornada completa al aire libre.

Asimismo, destacaron que el ingreso al complejo es totalmente gratuito, al igual que todas las actividades que allí se desarrollan, garantizando el acceso libre a propuestas recreativas y deportivas para toda la comunidad.

Desde cartera de turismo, señalaron que “ste espacio y las actividades que se llevan adelante forman parte de las políticas de Gobierno de Formosa, enmarcadas en un modelo que promueve la justicia social, el acceso igualitario al turismo y la recreación, y el fortalecimiento de los espacios públicos como ámbitos de inclusión y encuentro”.

Las actividades se realizan de manera conjunta entre el Ministerio de Turismo y la Municipalidad de Herradura, fortaleciendo el trabajo articulado entre los distintos organismos en beneficio de la comunidad.

Finalmente, invitaron a los herradureños y a quienes visitan la localidad a acercarse y disfrutar de este espacio recreativo, promoviendo el turismo local y el uso responsable de las instalaciones.

Para consultas relacionadas con campamentos, los interesados pueden comunicarse al 3718592810.



