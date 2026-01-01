Que el Obispo niegue la existencia de la justicia social en Formosa solo demuestra “su poco olor a oveja”, señaló Parola

La diputada nacional María Graciela Parola, reflexionó acerca de los conceptos “erróneos” vertidos por el Obispo José Vicente Conejero en su homilía del día 1° de enero, en la misa oficiada en la Iglesia Catedral.

Allí el Monseñor se refirió a la feligresía diciendo que “en Formosa no hay justicia social verdadera, aunque se pregone y se hable de justicia social”.

En este sentido la legisladora lamentó “una vez más” la opinión de quien se erige como “cabeza de la Iglesia católica en Formosa” manifestando el hecho de que “el Obispo Conejero niegue la existencia de la justicia social en Formosa, solo demuestra lo que hace rato venimos viendo, que es su total falta de cercanía con el pueblo”.

Y agregó: “Ese olor a oveja que el Papa Francisco reclamaba de quienes han elegido la vocación sacerdotal y sobre todo de quien, desde hace muchos años, se encuentra al frente del Obispado, que debería conocer la realidad del pueblo al que debe acompañar; esto solo habla a las claras de un pastor cada vez más alejado de su rebaño”.

Asimismo, agregó Parola, que “por algo una ve con tristeza cada vez más templos y celebraciones vacías” y sostuvo que en la misma misa el Obispo vertió estas palabras al afirmar que “antes, al ser el día de Santa María Madre de Dios, el templo se llenaba de fieles que participaban de las celebraciones, hoy en día con los dedos de las manos se pueden contar quienes asisten y no había más de 35 o 40 personas en la Catedral”.

“Esto es un reflejo de que las personas ya no encuentran su consuelo espiritual en quienes deberían brindar sin reparos”, expresó.

Sin embargo, explicó que “no quiero generalizar, porque hay capillas y parroquias barriales en los que los vecinos y vecinas han creado una verdadera comunidad junto con los sacerdotes y religiosas que sirven en esos lugares; muchas veces con la ayuda silenciosa de formoseños y formoseñas solidarios y también del Gobierno de la provincia de Formosa, pero sin ningún tipo de acompañamiento por parte del Obispo, más que acudir a algunas celebraciones”.

De este modo, la diputada lamentó profundamente esta crisis en la Iglesia formoseña, que, dijo, “sigue siendo una comunidad de mucha Fe pero lamentablemente sin ningún tipo de referencia con quien es, insisto, desde hace casi 28 años Obispo de la Diócesis”.

Continuó expresando que “esto se debe también a que vive totalmente alejado de la realidad del pueblo, desconociendo o haciendo que desconoce, todo el desarrollo integral que ha tenido Formosa” y mencionó que “nadie en su sano juicio puede negar que en Formosa exista la justicia social a partir del desarrollo permanente del Modelo Formoseño”.

Asimismo, remarcó que “el Gobierno nacional la demoniza y la desconoce, dice que la justicia social es un robo y que en su momento insultó al Papa Francisco, que también perjudica a las provincias y que solo ha ejecutado el 20% del presupuesto en lo social, el 21% en educación, un 15% en salud y un 8% en seguridad, demostrando que realmente donde no existe la justicia social es en la ideología libertaria que expresa el presidente y todos sus funcionarios”.

Y agregó que “ahí es realmente ante quien debería plantarse el Clero y sus representantes, en defensa de los más humildes y de los que menos tienen”, pero, aseguró que “en varias ocasiones hemos escuchado también a Conejero simpatizar con las ideas de la libertad, haciendo política desde el ambón y no haciendo trabajo social y espiritual en la calle, como debería hacerlo”.

Parola también valoró que el pueblo formoseño “como dice nuestro Gobernador, no pierde la fe y ni esperanza”, manifestando que “si no lo hace no es justamente por las acciones que realiza el Obispo, sino por las acciones políticas del peronismo; porque como decía el Papa Francisco la política si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad”.

Siguiendo esta línea, aseguró que “esto ocurre en Formosa, mal que le pese a Conejero, que también en muchas ocasiones se ha visto beneficiado por las políticas del Modelo Formoseño”.

Para concluir, la diputada recordó las palabras del ya fallecido Papa argentino, Francisco, quien justamente en varios mensajes a los obispos siempre les recomendó que no olviden que fueron sacados del rebaño y no de una élite que ha estudiado, que el don que reciben no es para ellos mismos sino para servir, que el obispo es siervo y que siempre deben mantener la cercanía con el pueblo que se les ha confiado, como condición esencial del servicio y ante todo a vencer la mediocridad espiritual.

Y recalcó que por supuesto debe recordar que “el servicio es eficaz solo si pasa a través del testimonio”, frase muy cortita pero que si empieza a ejercitarla nuestro obispo, seguro la Iglesia formoseña cambiará para bien de nuestro pueblo, al que, al menos nosotros sí amamos”, cerró.



