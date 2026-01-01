Insfrán presidió el ascenso de más de 1700 integrantes de la Policía de Formosa

Este viernes 2 de enero, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, presidió el acto de entrega de insignias al personal superior y subalterno de la Policía de la provincia de Formosa, recientemente promovido al grado inmediato superior.

La ceremonia se realizó en el Polideportivo Policial “28 de Mayo”, donde 1790 integrantes de la fuerza obtuvieron su ascenso. De ese total, fueron promovidos 360 efectivos del personal superior y 1430 del personal subalterno; además, se incorporaron 67 nuevos oficiales ayudantes, quienes prestan servicio en todo el territorio provincial.

El primer mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís; la presidenta de feria del Superior Tribunal de Justicia, Claudia María Fernández; el intendente de la ciudad de Formosa Jorge Jofré; el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez; el jefe y subjefe de la Policía, el comisario general Juan Moisés Villagra; y comisario general Norberto Rubén Mauri; ministros y secretarios del Poder Ejecutivo Provincial; legisladores y personal policial.

Luego de entonar el Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha a Formosa a cargo de la Banda de la fuerza provincial, el diácono permanente de la Pastoral Policial, Roberto González, ofició una invocación religiosa con bendición de insignias.

Seguidamente, el gobernador Insfrán inició con la entrega a tres nuevos comisarios generales Horacio Bueno, Luis Irala y Celestino Vázquez y el vicegobernador Solís hizo lo propio con ocho nuevos comisarios mayores.

Por su parte, la presidenta de feria del Superior Tribunal de Justicia, la doctora Fernández, el intendente Jofré y el ministro González colocaron sus insignias a 30 comisarios inspectores.

También la recibieron 45 flamantes comisarios recientemente promovidos; 72 subcomisarios; 64 oficiales principales; 58 oficiales inspectores y 80 oficiales subinspectores.

En lo que respecta al personal subalterno, ascendieron 440 cabos, 520 cabos primero, 149 sargentos, 247 sargentos primero, 56 sargentos ayudantes, 13 suboficiales principales y cinco suboficiales mayores.

“La seguridad pública es una cuestión de Estado”

El jefe de la institución, comisario general Villagra, resaltó la decisión política del gobernador Insfrán para fortalecer la carrera policial y expresó que “sabemos valorar y reconocer esta decisión política que robustece nuestra vida institucional”.

Asimismo, mencionó que “este acto de ascenso al grado inmediato superior es la esencia de la carrera policial y lo que todo policía anhela luego de cumplir correctamente con su servicio y con el tiempo mínimo en cada jerarquía”.

Sostuvo que “significa el reconocimiento al esfuerzo, compromiso con el uniforme, la vocación de servicio, la capacitación profesional, el respeto por la ley, los derechos humanos y el buen trato con las personas”.

También dedicó un momento especial a las familias de los promovidos, considerándolas piezas clave en el engranaje institucional, asegurando que “detrás de cada efectivo promovido hay toda una familia que siempre acompaña y sostiene. Esta promoción también es un logro de ustedes”, enfatizó.

Finalmente, hizo hincapié en que “esto no podría realizarse sin la decisión política del gobernador Insfrán, quien impulsa un modelo de gestión que planifica los destinos de los recursos públicos con sentido de equidad y justicia social, enmarcados en el Modelo Formoseño que demuestra que la seguridad pública, es una cuestión de Estado”.

Logro colectivo

Por su parte, el ministro Gonzáles indicó que “este es el primer acto institucional del año que esperamos todos y todas, porque entraña un profundo sentido de justicia social”, haciendo referencia a que “no se trata de un acto individual, sino de un acto de carácter colectivo”.

También hizo referencia a voces críticas, incluso dentro de sectores religiosos, que cuestionan el modelo de provincia, comentando que “escuchamos decir que la justicia social es un robo y que en Formosa es solo un discurso, pero este acto es una demostración de lo equivocado que están”.

Reflexionó además sobre los discursos de meritocracia que intentan imponerse a nivel nacional y si bien reconoció el esfuerzo de los policías, advirtió que “sin ninguna situación contextual que permitiera que estén en ese lugar donde están ahora, estaría vacío”, y aclaró que “no hablo solamente de las familias de cada uno sino también me refiero a todos los formoseños”.

Y remarcó que “nos están tratando de imponer (desde Nación) la fragmentación social y que lo que alcanzamos en la vida es mérito exclusivamente propio, lo cual es falso de una falsedad absoluta. No podemos ser si no es que somos con otros y con otras”, aseguró.

A su vez, aseveró que “en estos tiempos complejos en los que estamos viviendo por decisiones políticas que toma el Estado Nacional, el Gobernador tiene que tomar decisiones y ya nos alertó hace tiempo que son tres las prioridades que tenemos que garantizar para Formosa: la alimentación del pueblo, la salud y los sueldos de los agentes públicos”.

En este sentido, subrayó que “esto también es un acto de educación pública”, destacando que “el aprendizaje no es unidireccional, siempre aprenden tanto el que enseña como el que está recibiendo los conocimientos, y en este caso, en particular, es una educación de carácter testimonial y vivencial, donde las materias teóricas vienen a respaldar lo que tienen que realizar en el trabajo diario”.

Por eso, les dijo a los efectivos que “esto que recibieron, sin lugar a dudas, es merecido, por el esfuerzo que pusieron” e instó a los efectivos a redoblar su compromiso con la comunidad.







