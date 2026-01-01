“Es la recompensa después de un período de sacrificio y trabajo para la comunidad”, destacaron efectivos

En el Polideportivo Policial “28 de Mayo”, el gobernador Gildo Insfrán presidió el acto de entrega de insignias al personal superior y subalterno de la Policía de la provincia de Formosa, recientemente promovido al grado inmediato superior.

En ese marco, al dialogar con AGENFOR, Alina Raquel Viveros, ascendida a comisario, subrayó que este ascenso “es una gratificación enorme”, marcando que anteriormente “las mujeres no teníamos ese privilegio de poder ascender junto con los hombres”, en cambio “hoy en día es algo normal la igualdad” merced al Modelo Formoseño.

Tras agradecer a sus familiares, que “son los que nos esperan en la casa, saben de nuestras ausencias y son los que nos acompañan”, puso en valor el apoyo y el respeto que reciben del Gobierno provincial: “Es gratificante, sobre todo, viendo lo que se vive a nivel nacional. Tenemos que estar sumamente orgullosos de que el Gobernador siempre tenga en cuenta a todos los efectivos policiales, que reconozca nuestro sacrificio y trabajo”.

Por su parte, al ser entrevistado por esta Agencia, el comisario Marcelo Flecha, jefe de la Zona 4, ascendido a comisario inspector, enfatizó que “esta es la recompensa para nosotros después de un período de sacrificio y trabajo para la comunidad”.

Contó que viene de una familia policial, ya que “mi padre es comisario general retirado, como también mi padrastro, general retirado. Y después están mi hermano y mi hija, que actualmente es oficial de Policía”, comentando, a su vez, que compartió este momento especial con su esposa, quien estuvo presenciando el acto.

“Mayor jerarquía siempre es más responsabilidad –manifestó-. Nosotros nos dedicamos a la comunidad, estamos a su servicio, así que todo desafío se acepta con mucha entereza y muchas ganas de seguir trabajando”.

Del mismo modo, el ahora comisario general Horacio Bueno, expresó sentir “mucha alegría por este logro” e hizo notar que “son 36 años de servicio en la Policía, hemos recorrido la provincia, así que muy contento en ese sentido”.

Significó que “en este momento me quiero acordar de Dios, que siempre me acompañó, de mi familia, por supuesto, mi esposa, mis hijos, mi madre, mis hermanos y los camaradas”, agradeciendo al gobernador Insfrán, al vicegobernador Eber Solís, al ministro de Gobierno, Jorge González, al jefe de la Policía de Formosa, comisario general Juan Moisés Villagra, y al subjefe, comisario general Norberto Rubén Mauri.

“Estamos muy contentos, muy orgullosos, agradecidos al Gobierno de la provincia de Formosa por este reconocimiento a la Policía”, destacó la comisario inspector María Estela Arce, agregando que este significativo hecho “se suma al constante Estado presente que tenemos, y la Policía es parte de ello también, con el reconocimiento a través de la entrega de móviles permanentes, de uniformes, de tecnología, con oficiales ayudantes que fueron insertos en lo que es la seguridad pública en las distintas dependencias, que hoy ya están asignados a sus puestos laborales”.

Mencionó además “un montón inauguraciones de comisarías que tuvimos, así como la refacción a diario de las plantas edilicias de la Policía”.

En ese sentido, resaltó que “reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad pública, actualmente con rango constitucional, ya que fue incorporada en la Constitución en nuevos artículos”.

En la misma sintonía se pronunció Roxana Escurra, ascendida a comisario: “Primero quiero dar gracias a Dios, después al Comando Superior de la institución policial y a nuestro conductor, el señor Gobernador, por todo este reconocimiento a la institución policial. Es un orgullo sentirnos acompañados siempre, teniendo en cuenta lo que está atravesando nuestro país, donde la situación de Formosa es admirable”, distinguió.

Asimismo, el comisario general Luis Alfonso Irala mostró su “satisfacción y orgullo” por haber llegado a la meta que tenía prevista cuando ingresó, hace unos 35 años, a la Escuela de Cadetes, relató a AGENFOR.

“Pasé varios destinos donde fui cumpliendo mis funciones respectivas y me siento muy contento de estar en esta formación y en este acto emotivo para todos los ascendidos”, acentuó.

Por último, Pedro Celestino Vázquez, ascendido a comisario general, dijo que estar “feliz y muy orgulloso de pertenecer a la institución policial de Formosa. Y agradecido con el señor Gobernador porque, pese a la difícil situación económica que está atravesando nuestro país, él hace posible este tipo de eventos que sabemos que implican un costo para las arcas de la provincia”, nombrando también al ministro González, al igual que al jefe y al subjefe de la fuerza policial. “A mis camaradas, que estuvieron en el proceso, acompañándome y trabajando con mucha seriedad, responsabilidad y compromiso. Y a mis familiares que son un pilar fundamental e hicieron posible que día a día vaya a trabajar con ganas y alegría para poder servir a la comunidad”.

“No es fácil llegar. Son 35 años de trabajo sacrificado, con mucho esfuerzo, con tropiezos, momentos buenos, otros no tan buenos, así que llegar a la cúspide de la institución es algo que me hace sentir orgulloso en lo personal”, concluyó.



