Productores recibieron el pago por las ventas en el remate ganadero de Puerto Irigoyen

Este lunes 5 se efectivizó el pago a los productores ganaderos que comercializaron su hacienda en el remate realizado en Puerto Irigoyen, localidad ubicada a 600 kilómetros de la ciudad capital.

En ese sentido, en diálogo con AGENFOR, el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el veterinario Rubén Casco, destacó que “en horas muy tempranas, los pequeños productores paipperos de la asociación de Puerto Irigoyen se dirigieron a la localidad del Chorro para el pago de las ventas de su hacienda”, recordando que dicho remate se llevó a cabo en noviembre pasado “con total éxito y excelentes precios”.

En este punto, aclaró que “antes de Navidad, ellos ya tenían en su caja de ahorro toda la plata de sus ventas, pero por cuestiones climáticas se habló con los gerentes del Banco Formosa de El Chorro y se organizó para que este lunes puedan retirar esa remesa de dinero”. Fue así que “un equipo del PAIPPA fue, los buscó y los llevó para que perciban el pago”.

Puso de resalto que “los productores están muy contentos”, a la vez que subrayó que “el remate fue financiado por una decisión de nuestro gobernador Gildo Insfrán, con un fondo fiduciario que permite que nuestros productores no sólo vendan muy bien, al precio justo, sino también que a los 30 días de finalizado el remate, ellos puedan cobrar”.



