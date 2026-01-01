Laformed entregó 10 mil unidades de pastas dentales y 250 mil comprimidos para el sistema de salud provincial

En el marco del trabajo sostenido para‎ garantizar‎ el‎ acceso‎ a‎ medicamentos‎ esenciales, fortaleciendo‎ el‎ abastecimiento‎ del‎ sistema‎ público‎ de‎ salud, el Laboratorio Laformed entregó 250 mil comprimidos‎ de‎ amlodipina‎ 10‎ miligramos a‎ la Unidad de Compras de Productos e Insumos Medicinales (UCPIM), así como 10 mil unidades de pastas dentales, teniendo en cuenta el inicio de las colonias de vacaciones.

Así lo destacó el licenciado Ricardo Acosta, gerente de planta de Laformed, en declaraciones recabadas por AGENFOR.

“Estuvimos cerrando el 2025 con entregas a la UCPIM, que está dentro del Parque Industrial”, remarcó y precisó, en un primer término, que “por una solicitud de la Dirección de Salud Bucodental de la provincia, hicimos una entrega de 10 mil unidades para el inicio de las colonias de vacaciones”.

Del mismo modo, “estuvimos entregando 250 mil comprimidos de amlodipina‎ 10‎ miligramos. Son presentaciones hospitalarias en cajas de 12 mil unidades cada una de ellas”, recordando que “los centros de salud y hospitales de todo el territorio provincial se abastecen a través de esta Unidad de Compras”.

Asimismo, haciendo referencia al protector solar Laformed FPS 30, dijo que “en forma coordinada con los especialistas dermatológicos, se trabaja en un plan sanitario para la distribución de este producto para la gente que realiza tareas en forma directa bajo la incidencia de los rayos solares”.

Como ejemplos, mencionó a “los efectores de salud, los maestros rurales, los productores paipperos, los operarios de la empresa distribuidora de electricidad REFSA, quienes hacen tendido de redes eléctricas en el territorio, todos ellos en permanente contacto con la radiación UV”.

También, se entregará a “los encargados de los parques acuáticos, los profesores de Educación Física que están en las colonias de vacaciones, así como a los chicos asistentes”.



