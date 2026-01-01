El Municipio de Laguna Naineck mantiene una intensa agenda de trabajo durante el verano 2026

En el inicio del año, el intendente de Laguna Naineck, Doctor Julio “Yuyi” Murdoch, informó sobre el conjunto de acciones y obras que el Municipio viene desarrollando durante el verano 2026, con el objetivo de fortalecer la infraestructura local y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El jefe comunal detalló que actualmente se avanza con tareas de colocación de tubos en sectores cercanos al casco céntrico y en distintos barrios de la localidad.

Estas obras forman parte de un plan integral de mejora urbana, orientado a optimizar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos.

“Se avanzó con la instalación de tuberías para desagües que permiten un mejor drenaje pluvial, contribuyendo a una infraestructura urbana más segura y eficiente”, explicó Murdoch, destacando la importancia de estas intervenciones para el desarrollo ordenado del pueblo.

Asimismo, el Municipio, en articulación con la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), continúa a paso firme con los trabajos sobre la Ruta Provincial Nº 8, en el empalme entre Colonia Paso Barboza y Punta Guía, donde se instalan un total de 100 tubos destinados a mejorar el drenaje y garantizar una circulación más segura para quienes transitan por la zona.

Por otra parte, en la Comisaría San Juan se llevan adelante tareas de mantenimiento general, limpieza, desmalezado y ordenamiento del predio, con el fin de mejorar los espacios verdes y el entorno de la institución.

Estas acciones, que se enmarcan en el año del Centenario de Laguna Naineck, reflejan el compromiso permanente del Municipio con el bienestar de la comunidad, ya que las obras de infraestructura, el mantenimiento de los espacios públicos y la mejora de los servicios impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos, brindando mayor seguridad, mejores condiciones de tránsito y un entorno más saludable y ordenado para todos.



