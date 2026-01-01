Precursor de caminos distintos para un tiempo nuevo y renovado en la la fe y la esperanza

La trayectoria de los hombres se sustenta en las condiciones naturales para el liderazgo que provienen de convicciones y las actitudes personales, desde el carácter, los gestos, desde la eficiencia, la constancia y el origen todas las cuales garantizan su vigencia como un sello identitario.

La utilidad de la gestión de los conductores tiene, además, su correlato apreciable con la verdad, el compromiso, la buena voluntad, la sinceridad y la transparencia que adornan su personalidad.

Más aún cuando está provista de un contenido sentimental que la hace perdurable.

Periódicamente, irrumpen seres dotados de esas condiciones que los convierte en precursores de caminos distintos para un tiempo nuevo renovado en la fe y esperanza.

Alguien confiable, hallable, solidario en todas las circunstancias.

Alguien a quien el paso de los días y el acostumbramiento al poder no lo insensibilice, no lo deshumanice.

Este es el caso de Gildo Insfrán, el segundo de tres varones nacido en el seno del hogar conformado por su madre doña Pochó y su padre don Miguel y que este 19 de enero cumple años.

Tuve el gusto de conocer cuando cursaba el último año de la escuela secundaria en Clorinda y con quien me reencontré varios años después.

Fue frente a la sede de la escuela de frontera 6 “José Hernández” de Laguna Blanca, su pueblo natal y luego de haber estado ejerciendo su profesión de médico veterinario, metido en un corral campesino, ayudando a un productor en la aparición de un ternero.

Esta historia tiene más de 50 años y aunque la relación de amistad se forjó más en el plano laboral que en el de la tradicional que incluye encuentros gastronómicos o reuniones alejadas de la vida familiar y del quehacer político.

Compartimos giras por toda la provincia, la región, el país y naciones vecinas de Sudamérica, así como de la Unión Europea y hasta Medio Oriente cuando nos tocó cubrir sus misiones orientadas a recrear procesos de integración y de búsquedas de un destino mejor para los formoseños frente a administraciones nacionales que no siempre prestaron atención a los sueños y aspiraciones populares.

Desde aquel joven preocupado por la desigualdad de oportunidades, la situación de los campesinos y la existencia de una provincia desintegrada del resto del país y de la búsqueda de medidas reparadoras que frenasen situaciones injustas que se justificaban desde el PEN.

Sugerían que Formosa era territorio de entrega tras los efectos de la Guerra de la Triple Alianza que hicieron, por ejemplo, que se perdiese Villa Occidental que soportase reclamos vecinos acerca de que la extensión de sus dominios abarcaban desde el río Bermejo hacia el Norte.

La puesta en marcha de un Modelo de Provincia que fuera resolviendo esas inequidades lo llevaron a avanzar en responsabilidades políticas a nivel nacional y , sin dudas, ha sido el dirigente que alcanzó mayor gravitación en la esfera del país y cuya voz y consejos son respetados inclusive por opositores responsables.

Es coherente ya que sus ideas y discursos siguen el mismo ideario que pondera un espacio nacional, popular, humanista y cristiano y , pese a sus ocupaciones, siempre halla el momento y el modo de manifestarles a sus amigos la vigencia de su afecto.

Su hoja de ruta recibió reiteradamente la adhesión de la mayoría de la ciudadanía y actualmente puede contemplar que gran parte de lo que se propuso realizar está a la vista de todos y al servicio del conjunto comunitario.

Su origen como hombre del interior se percibe en la planificación de su agenda de estado y de allí el carácter prioritario que otorgó a la integración territorial en el plano vial, energético, hídrico y comunicacional, así como a la educación y a la salud pública.

Es probable que la contemplación de su obra lo satisfaga.

Aunque a personalidades como la de quien cumple años este 19 de enero, siempre hay algo más que les queda por emprender para la felicidad del pueblo y la grandeza provincial y nacional, como le gusta expresar su inocultable pasión peronista.

Entre esas cosas, la reactivación ferroviaria y la construcción de los acueductos entre esta Capital e Ingeniero Juárez y el que se pretende desarrollar entre Puerto Pilcomayo y Villa General Güemes, con lo cual se dispondrá de herramientas sólidas para garantizar agua para el consumo de los habitantes y para avanzar hacia la expansión de las áreas de producción.

Ansía que se multipliquen en el ámbito del Polo Científico y Tecnológico que ofrece a los jóvenes novedosas carreras que resultarán útiles desde la educación en su alianza con la producción y el trabajo y en su entorne plantas modernas que representan un avance hacia los procesos de industrialización que caracterizará al nuevo tiempo de la Formosa Diferente que se propuso recrear en1995.



