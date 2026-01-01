Cáceres destacó la fortaleza del sistema sanitario formoseño en el inicio de la tercera semana de la colonia de vacaciones

En el inicio de la tercera semana consecutiva de la colonia de vacaciones este lunes 19, en el Complejo Paraíso de los Niños, el doctor Manuel Cáceres, subsecretario de Medicina Sanitaria del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa (MDH) destacó el excelente estado de salud de los niños y niñas que participan de las actividades.

En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el profesional subrayó que los resultados positivos en las revisiones médicas son un reflejo directo de la conciencia familiar y de un Estado presente que garantiza atención primaria en cada rincón de la provincia.

De esta manera, aseguró que en Formosa “tenemos un sistema de salud que está al alcance de todos”, destacando que “en la mayoría de los barrios tenemos centros de salud, así el formoseño tiene un lugar donde ir a hacer sus atenciones médicas y sus consultas”.

También resaltó que “tenemos la suerte de tener una red de laboratorio muy grande, con test rápidos, que, en el caso que tengan por ejemplo una patología viral febril, te hacen un hisopado, y en cuestión de minutos te dicen si tenés influenza, COVID-19 o alguna otra patología”.

Y puntualizó que “son estudios serológicos que se hacen de test rápido y que en otras provincias no existe”.

Por todo esto, Cáceres expresó que “nosotros tenemos la suerte de estar en una provincia organizada y con una decisión política del gobernador Gildo Insfrán, de por ejemplo comprar estos test para que el formoseño salga con un diagnóstico de su consulta”.

Finalmente, indicó que en el Paraíso de los Niños, en esta nueva jornada de control, estuvo acompañado por directores de centros de salud de capital y un grupo de enfermería de la especialidad de Pediatría del Hospital de la Madre y el Niño.



